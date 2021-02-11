وفي يوم 15 مارس 2021 سيتم انقطاع الحرارة أو الخدمة من التليفون الأرضي بحيث لا يتم استقبال أو إجراء المكالمات من خلاله، وتبدأ الشركة في فرض غرامة تأخير على فاتورة التليفون الأرضي، لذلك تقوم شركة المصرية للاتصالات بسرعة سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر منافذها المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على الإنترنت، يعرض لكم " الدستور " للمهتمين في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة، وفقًا لقرارات شركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة

يستطيع الباحثين عن خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بموقع شركة المصرية للاتصالات حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن الفاتورة من خلال هذا الرابط إلكترونيًا من "هنا".

أماكن ومنافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع المواطن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الأماكن التالية: (عبر تطبيق we - فودافون كاش - ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي - خدمات سداد ومصاري وخدماتي وممكن وأمان - منفذ we التابع لشركة المصرية للاتصالات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية).وأطلقت الشركة المصرية للاتصالات الرابط الإلكتروني للمواطنين، التزامًا بقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد وتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.