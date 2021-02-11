آخرهن نيللي كريم.. أشهر الفنانات اللاتي جسدن دور مارلين مونرو

شاركت النجمة نيللي كريم مؤخرا، متابعيها بعدة صور لها وهي بشكل جديد ومختلف، بعد أن ظهرت على شكل الأيقونة العالمية مارلين مونرو، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الفنانات اللاتي جسدن شخصية ملكة الموضة والإغراء مارلين مونرو.

نللي كريم

درة

- درة



قلدت الفنانة التونسية "دُرة"، مارلين مونرو، في شكلها او أزيائها الراقية، خلال تصويرها إعلانا دعائيا لأحد شركات الأغذية المصرية. قلدت الفنانة التونسية "دُرة"، مارلين مونرو، في شكلها او أزيائها الراقية، خلال تصويرها إعلانا دعائيا لأحد شركات الأغذية المصرية.

بوسي

- بوسي

جسدت المطربة الشعبية بوسي شخصية مارلين مونرو في فيلم " الحرب العالمية الثالثة "، وهو إنتاج عام 2014، وكان الفيلم من بطولة أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد.