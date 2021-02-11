«الناظر»: تعليق الدراسة لـ20 مارس يحد من إصابات كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إنه لاشك أن قرار استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس قرار هام جدا وحيوي لانتظام العملية التعليمية بما لها من فوائد عديدة للطلاب علميا ونفسيا.وأضاف" الناظر" بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك": "لكن إذا كان استمرار تعليق الدراسة حتى ٢٠ مارس نهاية فصل الشتاء جغرافيًا مع استمرار التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية، سوف يساهم ذلك في الحد من انتشار الفيروس واستقرار أعداد الإصابات الجديدة وخفضها وخفض معدل الوفيات".واختتم الاستشاري: "قد ترى الحكومة دراسة إمكانية تطبيقه من عدمه".