الثلاثاء.. البرلمان يصوت نهائيًا على قانون «صندوق تكريم الشهداء»

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة الثلاثاء المقبل؛ لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.كما يستمع مجلس النواب في نفس الجلسة، لبيان المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.