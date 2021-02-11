صحيفة سعودية: ميليشيا الحوثي تثبت دائمًا «أن لا عهد لها»

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الخميس، أن ما تفعله ميليشيا الحوثي يثبت دائمًا أنها متناقضة في أفعالها وأقوالها ولا عهد لها، لتنفيذ أجندة النظام الإيراني في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويؤكد أن من يمارس الإرهاب لا يمكنه أن يصافح للسلام إلا بيد غدر وخداع.وذكرت الصحيفة، أن بعد ساعات من إعلان ميليشيا الحوثي ما أسمته استعدادها للسلام وإيقاف العدوان الذي تصدره في كل الاتجاهات، خصوصا باتجاه السعودية مستهدفة المواقع المدنية في المدن والقرى الحدودية، جاء العدوان المتكرر أمس، لتعترض قوات التحالف وتدمر طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، لتبرهن أنها مجرد أداة تنفيذية تتحرك بأوامر الملالي، وأنها لا تستطيع الإيفاء لا بعهود أو مواثيق.وأضافت أنها أثبتت رغبتها الأكيدة هي ومن تحرضها وتمولها على تفتيت اليمن، فلا تهتم بشعب أنهكته الحرب، ولا تعترف بدور دول ألقت بثقلها في سبيل سلام وأمن واستقرار اليمن.