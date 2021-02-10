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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: حسم مصير زيادة المعاشات والأجور أبريل المقبل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:50 م
زيادة المعاشات
زيادة المعاشات
أميرة ممدوح
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قال مينا نصحي، باحث إحصائى بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري هبط دون الصفر مع مطلع العام الحالي بنسبة -0.4% لشهر يناير الماضي عن الشهر السابق عليه، تأثرًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتحديدًا قسم الطعام والشراب بعدما انكسرت موجة الغلاء التي صاحبت أسعار عدد من المحاصيل بسبب تغيير الفصول والعروات الزراعية.

أضاف مسؤول الإحصاء، لـ"الدستور"، أن الجهاز يجري حصر الشهرى لما يقارب 1000 سلعة وخدمة من 12 ألف مصدر على مستوى الجمهورية بواسطة 140 باحثًا، حيث تمثل أسعار السلع الأساسية بقسم الطعام والشراب الوزن النسبى الأكبر بين سلة السلع بين إنفاق الأسر المصرية بنسبة 35.9%، وبالتالى فهى المحرك الأول لمعدل التضخم بالارتفاع أو الانخفاض، موضحًا أن محافظات الحضر سجلت أكبر تراجع للمعدل عن الحضر بنسبة - 0،4% مقابل 0.3%في الريف.

َكما أشار إلى أن يناير الماضي لم يشهد تحريك فى أسعار السلع المسعرة جبريا من قبل الحكومة، إنما سجلت أسعار خدمات المسكن من كهرباء وغاز ووقود بسبب ارتفاع تكلفة انبوبة البوتاجاز، وبعض المستلزمات والأدوات الكهربائية من قبل منافذ البيع الخاصة.

وعن معدل زيادة المعاشات والأجور وفق مستويات التضخم، كشف مسئول الإحصاء انه الحكومة ستعتمد فى تحديد نسبة العلاوة السنوية على معدل التضخم خلال الفترة بين شهري مايو 2020 حتى أبريل 2021 حتى يتسني حساب معدل التضخم لسنة مالية كاملة قبل إقرار الموازنة الجديدة في يوليو المقبل بثلاثة أشهر بدلا من العمل بالسنة المالية المعتادة من يوليو حتي يونيو.

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