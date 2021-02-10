«تحسين البنية التحتية» أبرزها.. 10 أهداف لـ«حياة كريمة»

"حياة كريمة" تعد من المبادرات الرئاسية لمواجهة الفقر والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا، من خلال توحيد جهود الدولة، وتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية وتوفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان.في بداية العام 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة الوطنية حياة كريمة، وتدور أهدافها فيما يلى:1- تنمية شاملة لجميع التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.6- سد الفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.