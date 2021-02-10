«حياة كريمة».. ما الفئات المستهدفة وعدد مراحلها؟

- ما الفئات المستهدفة فى المبادرة؟

- ما مراحل المبادرة؟

المرحلة الأولى من المبادرة:

المرحلة الثانية من المبادرة:

المرحلة الثالثة من المبادرة:

بدأت مبادرة حياة كريمة في بداية 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في المبادرة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم، والسكن، وفي السطور التالية نجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بهذه المبادرة.- الأسر الأفقر في القرى هى المستهدفة، الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، الشباب العاطل عن العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة.- تم تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.