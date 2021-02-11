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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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4 متاحف عليك زيارتها فى «الويك إند»

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:46 ص
متاحف عليك زيارتها
متاحف عليك زيارتها
إسلام جمال
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تعتبر زيارة المتاحف من الأفكار الجيدة للجمع بين المعرفة والتنزه، حيث تضم مصر الكثير من المتاحف والتى لا يعلم عنها أحد.

نرصد فى هذا التقرير أكثر المتاحف التى تكتظ بالمعلومات، والتى يمكن أن تكون خيارًا جيدًا لاستغلال "الويك إند".
متحف أم كلثوم
متحف أم كلثوم
«متحف أم كلثوم»

يقع متحف أم كلثوم بشارع الملك الصالح بالروضة، حيث يعتبر من المتاحف غير المعروفة لدى البعض.

يضم المتحف الكثير من مقتنيات "الست أم كلثوم" فهو فكرة جيدة لمحبى كوكب الشرق، حيث يحتوى المتحف على ڤاترينة تحوي النظارة المشهورة لأم كلثوم وهى مطعمة بألماس حر.


متحف أم كلثوم
متحف أم كلثوم
وتوجد ڤاترينة أخرى بها البروش الذى كانت ترتديه على فساتينها فى أغلب أغانيها، وهو على شكل هلال ومطعم بالألماس الحر.

كما يضم المتحف "دولاب زجاجى" يحتوى على أشهر الملابس للسيدة أم كلثوم، منها ثمانية فساتين فى حاله جيدة ولائحة طويلة لتوضيح ترتيب كل فستان.

وينتشر على جدران المتحف عدد من الصور لأهم اللقطات لأم كلثوم وقت تصويرها لأشهر أفلامها فى السينما المصرية.
متحف عباس العقاد
متحف عباس العقاد
«متحف عباس العقاد»


متحف عباس العقاد من المتاحف المغمورة والتى لا يعلمها الكثيرون، ففى حجرة صغيرة بقصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان، خصص متحف صغير يضم أشهر مقتنيات ابن محافظة أسوان.

يضم المتحف أثاث حجرة نومه والروب الشهير الخاص به ومكتبه وأحذيته وطربوشه وطاقيته المعروفة وكتبه وصوره الفوتوغرافية وشهادة تكريمه.

كما يضم المتحف أهم مؤلفاته وملابسه والصور التى توضح رحلة عمره حتى وفاته، ويضم قصر ثقافة العقاد أيضا مكتبة عامة ملحقة بالقصر.
المتحف القبطي
المتحف القبطي
«المتحف القبطي»

يركز المتحف القبطي في القاهرة على عرض مجموعة من الأعمال الفنية والتحف للحضارة القبطية في مصر، والمسيحيين الذين ينسبوا عقيدتهم إلى القرن الأول الميلادي والعمل الإنجيلي للقديس مرقس.
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
«متحف جاير أندرسون»

في قلب القاهرة القديمة، وتحديدًا بشارع أحمد بن طولون، يقع متحف جاير أندرسون، الذي يعد إلى جانب القطع الأثرية والفنية المميزة التي يضمها.

متحف جاير أندرسون هو أحد أهم المنازل الأثرية، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما إلى العصر العثماني وبالتحديد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، وقد تم دمجهما في منزل واحد.

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