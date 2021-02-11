4 متاحف عليك زيارتها فى «الويك إند»

تعتبر زيارة المتاحف من الأفكار الجيدة للجمع بين المعرفة والتنزه، حيث تضم مصر الكثير من المتاحف والتى لا يعلم عنها أحد.



نرصد فى هذا التقرير أكثر المتاحف التى تكتظ بالمعلومات، والتى يمكن أن تكون خيارًا جيدًا لاستغلال "الويك إند".

متحف أم كلثوم

«متحف أم كلثوم»



يقع متحف أم كلثوم بشارع الملك الصالح بالروضة، حيث يعتبر من المتاحف غير المعروفة لدى البعض.



يضم المتحف الكثير من مقتنيات "الست أم كلثوم" فهو فكرة جيدة لمحبى كوكب الشرق، حيث يحتوى المتحف على ڤاترينة تحوي النظارة المشهورة لأم كلثوم وهى مطعمة بألماس حر.







متحف أم كلثوم

وتوجد ڤاترينة أخرى بها البروش الذى كانت ترتديه على فساتينها فى أغلب أغانيها، وهو على شكل هلال ومطعم بالألماس الحر.



كما يضم المتحف "دولاب زجاجى" يحتوى على أشهر الملابس للسيدة أم كلثوم، منها ثمانية فساتين فى حاله جيدة ولائحة طويلة لتوضيح ترتيب كل فستان.



وينتشر على جدران المتحف عدد من الصور لأهم اللقطات لأم كلثوم وقت تصويرها لأشهر أفلامها فى السينما المصرية.

متحف عباس العقاد

«متحف عباس العقاد»





متحف عباس العقاد من المتاحف المغمورة والتى لا يعلمها الكثيرون، ففى حجرة صغيرة بقصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان، خصص متحف صغير يضم أشهر مقتنيات ابن محافظة أسوان.



يضم المتحف أثاث حجرة نومه والروب الشهير الخاص به ومكتبه وأحذيته وطربوشه وطاقيته المعروفة وكتبه وصوره الفوتوغرافية وشهادة تكريمه.



كما يضم المتحف أهم مؤلفاته وملابسه والصور التى توضح رحلة عمره حتى وفاته، ويضم قصر ثقافة العقاد أيضا مكتبة عامة ملحقة بالقصر.

المتحف القبطي

«المتحف القبطي»



يركز المتحف القبطي في القاهرة على عرض مجموعة من الأعمال الفنية والتحف للحضارة القبطية في مصر، والمسيحيين الذين ينسبوا عقيدتهم إلى القرن الأول الميلادي والعمل الإنجيلي للقديس مرقس.



متحف جاير أندرسون