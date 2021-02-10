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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

53 ألف صندوق حماية اجتماعية وُزّع ضمن مبادرة "رد الجميل" بمؤسسة حياة كريمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:07 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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بدأت مبادرة حياة كريمة في بداية 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في المبادرة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.

وفي أبريل أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلام في المرحلة الأولى منها، ثم
تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، ثم تم إطلاق المرحلة الثالثة من قبل مؤسسة حياة كريمة، مبادرة تحمل اسم "رد الجميل" فى عدد من المحافظات، وتهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية، حيث تم توزيع 53 ألف صندوق حمياة اجتماعية ضمن أعمال المبادرة.

وتم توزيع 14500 صندوق حماية اجتماعية بمحافظة بنى سويف، و8000 صندوق بمحافظة المنيا، و9 آلاف للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، كما تم تخصيص 7 ألف صندوق فى محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية بمحافظة كفر الشيخ و4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم.

وتستكمل المؤسسة تنفيذ المبادرة بتخصيص 3 آلاف صندوق فى محافظة السويس، وتم تخصيص 2500 صندوق من صناديق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

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