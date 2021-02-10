«الخارجية الأمريكية»: لن نخفف الضغط على من يستهدف السعودية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها لن تخفف الضغط على من يستهدف السعودية، مشيرة إلى أن قادة جماعة الحوثي سيظلون مصنفين كإرهابيين.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم، إن الحوثيين مسئولون عن عدم الاستقرار في المنطقة وخطف مواطنين أمريكيين، حسب قناة "العربية".وأضاف: "ندين هجوم الحوثيين الذي استهدف مطار أبها، وتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي للمنطقة".وشددت الخارجية الأمريكية على أنها ملتزمة بمواصلة دعم السعودية للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، مطالبة الحوثيين بوقف أعمالهم العدائية فورا.