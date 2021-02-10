دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يبدأ استقبال الزيارات الجمعة المقبل

أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عن أنه سيتم فتح أبوابه للزيارات ابتداء من الجمعة المقبل، على أن يكون الدخول متاحا من الساعة 6 صباحًا دون السماح بالمبيت أو الخلوات الروحية.وتابع الدير في بيانه: "برجاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع امتناع أي أشخاص يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة أو أعراض تنفسية من الزيارة".