خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد في فترة السماح





تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي





يأتي تفعيل خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بالتزامن مع ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويأتى أيضا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قررت شركة بتروتريد إيقاف قراءة عداد الغاز فى المنازل، وقامت بالاكتفاء فقط بتحصيل فواتير الغاز شهريا من المنازل، حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.



خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد

نستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد، ويجب على المواطن اتباع الخطوات التالية:



نستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد، ويجب على المواطن اتباع الخطوات التالية: - يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد من هنا . - ثم يضغط المواطن على أيقونة إدخال قراءة الغاز.

- بعد ذلك يكتب المواطن قراءة العداد كما هو موجود فى المكان المخصص داخل العداد.

- ويوفر الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، عدد من الخدمات الأخرى للمواطنين، مثل رقم لخدمة العملاء وهو ١١٢٢، بالإضافة إلى رقم لطوارئ الغاز، وأيقونة للمركز الإعلامى، فضلا عن أيقونة تختص بالموظف إداريا، وأيقونة تحت اسم الموردين، وإعلانات الشركة، واخبارها.



كيفية سداد فاتورة الغاز المنزلي - يمكن تسديد فواتير الغاز المنزلي شهريا من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد السالف ذكره.

- هناك طرق أخرى للسداد غير مرور محصل الغاز على المنازل، حيث يمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي عن طريق منافذ البيع التى تختص، بفورى، وأمان، ومصارى، وممكن، وخدماتى.



- طريقة أخرى للدفع وهى الفون كاش، لعملاء البنك الأهلى المصرى. - ثم يضغط المواطن على أيقونة إدخال قراءة الغاز.- بعد ذلك يكتب المواطن قراءة العداد كما هو موجود فى المكان المخصص داخل العداد.- ويوفر الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، عدد من الخدمات الأخرى للمواطنين، مثل رقم لخدمة العملاء وهو ١١٢٢، بالإضافة إلى رقم لطوارئ الغاز، وأيقونة للمركز الإعلامى، فضلا عن أيقونة تختص بالموظف إداريا، وأيقونة تحت اسم الموردين، وإعلانات الشركة، واخبارها.- يمكن تسديد فواتير الغاز المنزلي شهريا من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد السالف ذكره.- هناك طرق أخرى للسداد غير مرور محصل الغاز على المنازل، حيث يمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي عن طريق منافذ البيع التى تختص، بفورى، وأمان، ومصارى، وممكن، وخدماتى.- طريقة أخرى للدفع وهى الفون كاش، لعملاء البنك الأهلى المصرى.

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