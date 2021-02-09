خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تصدير معز مسعود للناس في ثوب الداعية "كذب كامل"، مشيرا إلى أنه أنتج فيلم سينمائي باسم "اشتباك" وشارك في مهرجان "كان".





وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، أن معز مسعود ولد عام 1978، لأسرة مصرية تعيش في الكويت، فكان متفوقا في الدراسة، وكان يقود فرقة موسيقية، وعمره 17 سنة، وصرح من قبل أنه خلال تلك الفترة لم يترك طريق للهو والعبث إلا وسار فيه.



