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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي: تعديلات الحكومة ظاهرها حق وباطنها تجاوز للدستور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:42 م
قيس سعيد
قيس سعيد
محمد عمر
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جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي تشوبه العديد من الخروقات، مؤكدا حرصه على تطبيق الدستور.

جاء ذلك خلال لقائه، بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، كما بحث معهم الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكّد قيس سعيد أن التونسيين في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

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