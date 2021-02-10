رفع 80 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، من أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وشد أسلاك صلب كهربائية وتركيب خلايا ضوئية وإصلاح الكشافات وتركيب لمبات جديدة بالمدافن والطرق المؤدية للقرى كما قامت برفع 80 طن مخلفات وتراكمات.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار الجهود المبذولة ومجمل الأعمال التى قامت بها قرى تلة وبنى أحمد العربية وبنى مجمد سلطان وبحى عرب المدينة، فى مجال الإنارة والنظافة لتوفير جو صحى ونظيف وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.وقامت الوحدة المحلية لقرية تله اليوم بأعمال صيانة وشد أسلاك صلب كهربائية على طريق صفط الشرقية منعا للسرقة، حيث تكررت سرقة الأسلاك المعزولة بهذا الطريق وقد تم تغيير اللمبات والكشافات بمدافن بهدال إحدى القرى التابعة لها حفاظا على سلامة المواطنين وتيسير حركتهم.أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لبني أحمد الغربية قامت بأعمال صيانة للكشافات بطريق المحيط وطريق ترعة كوم الزهير، وفى سياق متصل قام قسم الإنارة ببنى محمد سلطان اليوم بتركيب كونتاكتور وخلية ضوئية لإنارة طريق ابو قرين وإصلاح وصيانة طريق طراد النيل.وأشار إلى أن أقسام البيئة التابع للوحدات المحلية القروية (تله وحي غرب المدينة وبني احمد الغربية ونزلة حسين ) قامت برفع ما يقرب من 80 طنا من المخلفات والتراكمات اليومية بالقري والعزب التابعة لها حفاظا على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض والفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد.