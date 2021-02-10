في ذكرى وفاته.. قصة صورة جمعت سعد الشاذلي بفتاة الباراشوت

تحل اليوم ذكرى وفاة سعد الدين الشاذلي (1 أبريل 1922 - 10 فبراير 2011) الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم وفى ذكراه نستعرض قصة الصورة التى جمعت بين قائد الجيش في حرب أكتوبر وبين ابنته شهدان.لم ينجب الجنرال سوى 3 بنات، لكنه أخذ على عاتقه تعليمهن بشكل جيد فكانت ابنته الكبرى هى أول فتاة تهبط بالباراشوت فى مصر وتم تخليد تلك الذكرى بصورة جمعت بين الفتاة وأبيها.تعود القصة إلى عام 1971 عندما استعدت مصر لمواجهة العدو الصهيوني حيث وقفت عدد من الفتيات تم تدريبهن للهبوط بالباراشوت لمكافحة أعداء الوطن، وكانت شهدان تقف فى المقدمة حاملة على ظهرها حقيبة خاصة بفرقة المظلات التابعة للجيش المصري.وفي يوم من أيام يونيو 1970 استعدت الفتيات لركوب الطائرة والقفز منها فى يوم تدريبي يشهد بسالة فتيات مصر كونهن وقود حقيقي لإشعال النيران في قوات الصهاينة، وظهرت شهدان الشاذلي في مقدمة صف الفتيات اللاتي شاركن كمتطوعات في يوم تدريبي للقفز من الطائرات، لتكون أول امرأة تقفز بالمظلات في الوطن العربي.مَن هى شهدان؟- هى الابنة الكبرى للفريق سعد الدين الشاذلي، قائد الجيش المصرى في حرب أكتوبر، مؤسس وقائد أول فرقة سلاح مظلات في مصر، ومدبر الهجوم المصري العظيم على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف، وواضع الخطة الكاملة للعبور في حرب أكتوبر عام 1973، كما يعتبر أول من اقترح المشي بالخطوة السريعة في العروض العسكرية الخاصة لقوات المظلات.- ولدت عام 1955 ووالدتها هى فوالدتها زينات محمد متولي السحيمي، ابنة محمد متولي باشا السحيمي مدير الكلية الحربية في ثلاثينات القرن العشرين.- تزوجت ابنة الفريق الشاذلي من صلاح دانش الطيار الحربي بالقوات المسلحة المصرية.