انهيار السياحة في ألمانيا بعام كورونا

تسببت قيود السفر والإغلاق المؤقت، الذي فُرض على الأفراد بين عشية وضحاها بسبب جائحة كورونا، في إلحاق الضرر بدرجة كبيرة بقطاع الفنادق في ألمانيا عام 2020.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن عدد ليالي المبيت السياحية من المسافرين الأجانب والألمان تراجع بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 3ر302 مليون ليلة، وهذا هو أدنى مستوى منذ أن أصبحت البيانات متاحة لألمانيا بأكملها عام 1992 عقب الوحدة.وانخفض عدد ليالي المبيت التي قضاها نزلاء محليون على أساس سنوي بمقدار الثلث (سالب 33.4%) إلى 270.3 مليون ليلة وبالنسبة للمسافرين الأجانب، بلغ التراجع بمقدار الثلثين تقريبا (سالب 4ر64%) إلى 32 مليون ليلة.ولم يتمكن الموسم الصيفي، الذي كان جيدا في بعض الأماكن، من تعويض الركود الناتج عن الإغلاق الأول في ربيع 2020 ومنذ الخريف، أصبحت الإقامة الليلية في الفنادق محظورة مجددا، وقد تراجع عدد المسافرين من رجال الأعمال والضيوف الدوليين.