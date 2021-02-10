في خامس أيام التظاهرات.. عشرات آلاف في شوارع بورما

نزل عشرات آلاف البورميين اليوم الأربعاء، إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي، غداة اقتحام الجيش مقر حزب أونغ سان سو تشي في رانغون في خطوة تظهر تصميم الانقلابيين على مواجهة الدعوات لإعادة النظام الديموقراطي.وكانت الحشود تتجمع في مواكب عدة بعد الظهر في وسط رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، في أجواء متوترة فيما تجاوز القمع عتبة جديدة الثلاثاء.وقال كياو كياو وهو موظف في فندق لوكالة فرانس برس "سنقوم بكل شيء لرفض الحكومة العسكرية".من جهته أكد الطالب كين ناين واي "لا نريد البقاء في ظل الديكتاتورية، لقد انتابي بعض الخوف أيضا بعد القمع بالأمس".ونظمت تظاهرة أيضا في نايبيداو، العاصمة التي بناها المجلس العسكري الحاكم في وسط الغابات.ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بالاستخدام "غير المتكافئ" و"غير المقبول" للقوة من قبل الجيش الذي قام الأسبوع الماضي بالانقلاب.وندد مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما توم اندروز باستخدام القوة مؤكدا أن الشرطة أطلقت النار وأصابت امرأة شابة في نايبيداو وانتشرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.