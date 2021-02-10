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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود الأسهم اليابانية في ظل توقعات مشرقة لقطاع السيارات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:16 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع في معاملات متقلبة اليوم الأربعاء بعد أن ألقت أرباح إيجابية من رائدي السوق تويوتا وهوندا الضوء على تحسن توقعات الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.19 بالمئة إلى 29562.93 نقطة، فيما قادت أسهم القطاع الاستهلاكي المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا المكاسب. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة
إلى 1930.82.

وهذا العام، ارتفع نيكي ما يزيد عن سبعة بالمئة لأعلى مستوياته منذ 1990 إذ اشترى المستثمرون أسهم شركات التصدير اليابانية التي من المتوقع أن تستفيد مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وقال ماساهيرو ياماجوتشي رئيس أبحاث الاستثمار لدى إس.إم.بي.سي ترست بنك "الكثير من المستثمرين يشترون عند الانخفاض، مما يظهر أن الأجواء إيجابية.

"تعافي الاقتصاد العالمي سيصبح أكثر رسوخا مع مضي العام، مما يفيد الشركات اليابانية الشديدة التأثر بالنمو العالمي".

وأغلق سهم تويوتا موتور مرتفعا 1.7 بالمئة بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام إذ أعلنت الشركة عن زيادة تفوق التوقعات في الأرباح ورفعت توقعاتها.

وكانت هوندا موتور رابح بارز آخر إذ صعد سهمها 5.14 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح، وتذيل سهم جابان توباكو المؤشر نيكي إذ نزل 7.46 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توزيعات الأرباح وأعلنت عن إعادة هيكلة، وتقدم 116 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 102.

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