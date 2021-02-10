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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان الساقية للأفلام الروائية يتلقى أعمال دورته الـ«18»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:41 ص
مهرجان الساقية للأفلام
مهرجان الساقية للأفلام
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أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة،عن بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الـ"18"، وتستمر في تلقي الأعمال حتى 25 فبراير الجاري أو عند اكتمال العدد.

ووضعت إدارة المهرجان شروطا للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الـ18، دورة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، وهى أن تكون الأفلام المشاركة تم إنتاجها خلال عامي 2020 و2021،مع ضرورة ألا يكون قد سبق له المشاركة في مهرجانات الساقية السابقة، ولا تزيد مدة الفيلم عن 45 دقيقة ولا تقل عن دقيقتين، ويحتفظ المهرجان بحق استبعاد أي فيلم يحتوي على مادة مسيئة أوعنصرية أو مخالفة للأعراف المصرية.

وكشفت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة الـ18، وهى جائزة الساقية الذهبية وتبلغ قيمتها 3 آلاف جنية ودرع وشهادة تقدير يحصل عليها مخرجو الأفلام المشاركة، والفضية وقيمتها ألفان جنيه، والبرونزية وقيمتها ألف جنيه، بالإضافة لجوائز لجنة التحكيم وقيمتها 500 جنيه وشهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة ومونتاج وتصوير وإخراج وأفضل سيناريو وحوار.

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