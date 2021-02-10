حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 10 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثورعلى النحو التالي:مهنيًا: من المتوقع ان تحصل علي فرصة عمل مثالية بالنسبة لك، لاتتردد لانها فرصة لن تعوضخصوصا اذا كان سفر بالخارج، ستضيف اليك الكثير من الخبرات والعائد المادي ايضاعاطفيا: تعيش بعض المناوشات العاطفية بينك وبين شريكك لكن احيانا تصل الي انفعالات حقيقية بينكما، حاول ان تهداء الامور حتي لايذداد الوضع سوءصحيا: اذا كنت تعاني من زيادة ملحوظة في الوزن، فابداء بعمل حمية غذائية ومارس التمارين الرياضيةالخفيفة.