«يارا قمر» تطور منظومة التعليم في مصر بالتحول الرقمي

خصصت «يارا قمر» كل وقتها ومجهودها للارتقاء بمستوى التعليم في مصر، فبعد تخرجها من كلية الهندسة التحقت بأحد المدارس الخاصة لتكون معلمة «ICT»، لكنها انتبهت أن ما يُدرس أقل بكثير من المطلوب من الطلاب عند دخولهم الجامعة وأن مادة الكمبيوتر غير معترف بها في المدارس، فقررت أن تقوم تطور تلك المادة حتى تلائم المهارات المطلوبة في الجامعات.بدأ حلمها يتحقق عندما حضرت مؤتمر لشركة مايكروسوفت منذ عامين وكان موضوع المؤتمر عن التحول الرقمي للتعليم، وبالفعل بدأت بالعمل على تحقيق حلمها وكانت أول تجربة في المدرسة التي تعمل بها، ونجحت تجربتها، وحصلت على تكريم من شركة مايكروسوفت، وتم ترشيحها في المسابقة الدولية للسفر إلى فرنسا واستراليا لتمثيل معلمين مصر.حلمت برؤية التحول الرقمي في كل مدارس مصر، لكن الأمر في البداية لم يكن سهلًا عليها، لكنها أصرت على تحقيق حلمها لذلك أنشأت أكاديمية افتراضية تدعى «Invested» تناسب جميع ظروف المعلمين في كل مكان ومن تلك لأكاديمية تقوم بتقديم دورات ومنح دولية لتسهيل تعليم التحول الرقمي للمعلمين.تحلم «يارا» أن تخرج الأكاديمية دفعات كثيرة من متعلمين التحول الرقمي وأن تتعاون معها وزارة التربية والتعليم لتسهيل حلمها.