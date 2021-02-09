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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الصيني يتعهد بزيادة الواردات‭ ‬من دول وسط وشرق أوروبا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:15 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
وكالات
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم استيراد بضائع تزيد قيمتها 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة ومضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية.

وأثناء رئاسته قمة افتراضية بين الصين و17 دولة في وسط وشرق أوروبا، من بينها 12 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، عرض شي أيضا التعاون في تقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا للمجموعة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن شي قوله، إن التجارة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا نمت بنحو 85% على مدار الأعوام التسعة الماضية.

وفي كلمته إلى ما يعرف بقمة "17+1"، قال الرئيس الصيني: "نحتاج إلى تعميق التعاون الزراعي، في مسعى لمضاعفة صادرات دول وسط وشرق أوروبا إلى الصين وزيادة التجارة الزراعية المتبادلة بنسبة 50 بالمئة على مدار الأعوام الخمسة القادمة".

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