آلان وولف: «التجارة العالمية» تحتاج لمشاركة كاملة للولايات المتحدة

قال آلان وولف، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أداء النظام التجاري العالمي لوظائفه يحتاج إلى "مشاركة كاملة وفعالة" للولايات المتحدة"، مضيفا أنه يجب معالجة مسألة الدعم الحكومي في أي إصلاحات مستقبلية للمنظمة.وأبلغ وولف مؤتمرًا عبر الإنترنت: "بالرغم من أن النظام الآن لديه أكثر من لاعب أو لاعبين اثنين رئيسيين إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري متعدد الأطراف يؤدي وظائفه بشكل كامل بدون المشاركة الكاملة والفعالة للولايات المتحدة.. سواء الآن أو في المستقبل المنظور".