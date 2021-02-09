سوق السعودية ترتفع قرب مستوى الـ8900 نقطة الأعلى منذ 1.5 شهر

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1% عند 8893 نقطة (+ 84 نقطة)، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.4 مليار ريال، هي الأعلى منذ شهر ونصف الشهر.وبذلك يواصل صعوده لرابع جلسة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 350 نقطة وبنسبة 4.1%.وارتفع سهم "مصرف الراجحي"- الأكبر وزنا في السوق السعودية- بنسبة 3% عند 79 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2006، وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 50.34 ريال (+ 1%).وصعد سهم "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى عند 102 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.