سوق السعودية ترتفع قرب مستوى الـ8900 نقطة الأعلى منذ 1.5 شهر
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:36 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1% عند 8893 نقطة (+ 84 نقطة)، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.4 مليار ريال، هي الأعلى منذ شهر ونصف الشهر.
وبذلك يواصل صعوده لرابع جلسة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 350 نقطة وبنسبة 4.1%.
وارتفع سهم "مصرف الراجحي"- الأكبر وزنا في السوق السعودية- بنسبة 3% عند 79 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2006، وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 50.34 ريال (+ 1%).
وصعد سهم "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى عند 102 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وبذلك يواصل صعوده لرابع جلسة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 350 نقطة وبنسبة 4.1%.
وارتفع سهم "مصرف الراجحي"- الأكبر وزنا في السوق السعودية- بنسبة 3% عند 79 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2006، وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 50.34 ريال (+ 1%).
وصعد سهم "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى عند 102 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.