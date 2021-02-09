طهران تحتج لبلجيكا على إدانة دبلوماسي إيراني بتهمة مخطط تفجير

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن إيران استدعت، اليوم الثلاثاء، السفير البلجيكي في طهران بسبب إدانة دبلوماسي إيراني في محكمة بلجيكية بتهمة التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة في الخارج قرب باريس.وحكم على الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، يوم الخميس، بالسجن 20 عاما في أول محاكمة لمسئول إيراني للاشتباه في ضلوعه بالإرهاب في الاتحاد الأوروبي منذ ثورة 1979 الإيرانية.وقال المدعون البلجيكيون والأطراف المدنية في الادعاء إن الأسدي أدين بالشروع في عمل إرهابي فيما يتصل بمخطط 2018، والذي أحبطته الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية.ونقلت الوكالة عن مسئول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله للسفير إن "حكم محكمة أنتويرب ينتهك القانون الدولي ويتجاهل التزامات بلجيكا تجاه جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي فإن إيران لا تعترف به بأي شكل من الأشكال".