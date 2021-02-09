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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران الروسي يقصف خلايا «داعش» في البادية السورية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:44 م
الطيران الروسي
الطيران الروسي
محمد عمر
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قصفت عدة طائرات روسية، اليوم الثلاثاء، مواقع ونقاط انتشار خلايا تنظيم داعش الإرهابي في عموم البادية السورية، في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي تلقتها قوات الجيش السوري.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانه، أن داعش نقذ كمينًا جديدًا أمس استهدف رتلا عسكريا تابعا لقوات الجيش السوري القريب من منطقة فيضة ابن موينع في بادية الميادين شرقي دير الزور، أثناء تمشيط الرتل المنطقة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت بسقوط خسائر بشرية فادحة بلغت 26 قتيلا هي الأكبر منذ مطلع العام الجاري، وثاني أكبر حصيلة منذ عودة داعش إلى الواجهة السورية بعد كمين نهاية العام الذي قتل خلاله 39 من قوات الجيش السوري والقوات الموالية لها.

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