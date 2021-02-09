أسماء الفائزين بالدورة 24 من جائزة الشارقة للإبداع العربي
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:06 م
جمال عاشورطباعة
أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة أسماء الفائزين في الدورة الرابعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) في حقولها الأدبية الستة، وبلغ عددهم 18 فائزًا وفائزة من مختلف الدول العربية.
أولًا: الفائزون في مجال الشعر
1ـ الأول: محمد حسن صالح السامرائي، من (جمهورية العراق)، عن مجموعته (ثلاث جهات للصحراء).
2ـ الثاني: علي حسن مي النوراني، من (فلسطين)، عن مجموعته ( نهارُ الغزالة ).
3. الثالث: أحمد محمد عبدالوهاب سعيد، من (جمهورية مصر العربية)، عن مجموعته (أخضرُ يتهجى الحياة).
ثانيًا: الفائزون في مجال القصة القصيرة
1ـ الأول: رأفت حكمات بدر الدين، من (الجمهورية العربية السورية )، عن مجموعته (كأنني كنت أحلم).
2ـ الثاني: محمد إبراهيم أبو الفتوح القليني، من (جهورية مصر العربية)، عن مجموعته (طعنات الموسيقى).
3ـ الثالث: عائشة سعود حسن مختار، من (المملكة العربية السعودية)، عن مجموعتها (الريح لا تستثني أحدًا ).
ثالثًا: الفائزون في مجال الرواية
1ـ الأول: ريبال محمد صابر، من (جمهورية العراق)، عن روايته(القبَان).
2ـ الثاني: هند حسن ديوان، من (جهورية العراق)، عن روايتها (السائرون بظلين ).
3ـ ا الثالث: حسام بن حمودة، من (الجمهورية التونسية)، عن روايته (رأس الملاح).
رابعًا: الفائزون في مجال المسرح
1ـ الأول: نجم الدين حاج بكري، من (الجمهورية العربية السورية)، عن مسرحيته( البحث عنها).
2ـ الثاني: سيد محمد عبدالرازق عبدالعال، من (جمهورية مصر العربية)، عن مسرحيته (العابر).
3ـ الثالث: آمنة حزمون، من (الجمهورية الجزائرية)، عن مسرحيتها ( ظلال لفصل واحد).
خامسًا: أدب الطفل
1ـ الأول: نورا محمد عبود، من (جمهورية مصر العربية )، عن مجموعتها (كنز المعروف).
2ـ الثاني: رشا السيد محمود زقيزق، من (جمهورية مصر العربية)، عن مجموعتها (دكان الكراميللا).
3ـ الثالث: آيات محمد حريري، من (الجمهورية العربية السورية)، عن مجموعتها (في انتظار قوس قزح).
سادسًا: الفائزون في مجال النقد
1. الأول: محمود سليم علي سليم، من (جمهورية مصر العربية)، عن دراسته (تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة تنظيرًا وتطبيقًا).
2. الثاني: رشا محمد السعيد عطا، من (جمهورية مصر العربية)، عن دراستها (موقع منجز الشاعرة العربية من تحولات القصيدة قديمًا وحديثًا).
3. الثالث: البراء خالد محمود هلال، من (الجمهورية العربية السورية)، عن دراسته (أثر الآداب المشرقية في تحولات الشعر العربي من العصر العباسي إلى العصر الحديث).
أولًا: الفائزون في مجال الشعر
1ـ الأول: محمد حسن صالح السامرائي، من (جمهورية العراق)، عن مجموعته (ثلاث جهات للصحراء).
2ـ الثاني: علي حسن مي النوراني، من (فلسطين)، عن مجموعته ( نهارُ الغزالة ).
3. الثالث: أحمد محمد عبدالوهاب سعيد، من (جمهورية مصر العربية)، عن مجموعته (أخضرُ يتهجى الحياة).
ثانيًا: الفائزون في مجال القصة القصيرة
1ـ الأول: رأفت حكمات بدر الدين، من (الجمهورية العربية السورية )، عن مجموعته (كأنني كنت أحلم).
2ـ الثاني: محمد إبراهيم أبو الفتوح القليني، من (جهورية مصر العربية)، عن مجموعته (طعنات الموسيقى).
3ـ الثالث: عائشة سعود حسن مختار، من (المملكة العربية السعودية)، عن مجموعتها (الريح لا تستثني أحدًا ).
ثالثًا: الفائزون في مجال الرواية
1ـ الأول: ريبال محمد صابر، من (جمهورية العراق)، عن روايته(القبَان).
2ـ الثاني: هند حسن ديوان، من (جهورية العراق)، عن روايتها (السائرون بظلين ).
3ـ ا الثالث: حسام بن حمودة، من (الجمهورية التونسية)، عن روايته (رأس الملاح).
رابعًا: الفائزون في مجال المسرح
1ـ الأول: نجم الدين حاج بكري، من (الجمهورية العربية السورية)، عن مسرحيته( البحث عنها).
2ـ الثاني: سيد محمد عبدالرازق عبدالعال، من (جمهورية مصر العربية)، عن مسرحيته (العابر).
3ـ الثالث: آمنة حزمون، من (الجمهورية الجزائرية)، عن مسرحيتها ( ظلال لفصل واحد).
خامسًا: أدب الطفل
1ـ الأول: نورا محمد عبود، من (جمهورية مصر العربية )، عن مجموعتها (كنز المعروف).
2ـ الثاني: رشا السيد محمود زقيزق، من (جمهورية مصر العربية)، عن مجموعتها (دكان الكراميللا).
3ـ الثالث: آيات محمد حريري، من (الجمهورية العربية السورية)، عن مجموعتها (في انتظار قوس قزح).
سادسًا: الفائزون في مجال النقد
1. الأول: محمود سليم علي سليم، من (جمهورية مصر العربية)، عن دراسته (تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة تنظيرًا وتطبيقًا).
2. الثاني: رشا محمد السعيد عطا، من (جمهورية مصر العربية)، عن دراستها (موقع منجز الشاعرة العربية من تحولات القصيدة قديمًا وحديثًا).
3. الثالث: البراء خالد محمود هلال، من (الجمهورية العربية السورية)، عن دراسته (أثر الآداب المشرقية في تحولات الشعر العربي من العصر العباسي إلى العصر الحديث).