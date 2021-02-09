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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إصابات كورونا تقترب من 813 ألفا والوفيات 20 ألفًا و830 شخصًا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:05 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 812 ألفا و804 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بتوقيت تورونتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و830 شخصا.

وحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 752 ألفا و394 شخصا حتى الآن.

وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.

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