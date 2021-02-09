كندا: إصابات كورونا تقترب من 813 ألفا والوفيات 20 ألفًا و830 شخصًا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 812 ألفا و804 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بتوقيت تورونتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و830 شخصا.وحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 752 ألفا و394 شخصا حتى الآن.وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.