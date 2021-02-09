«التأمينات» تكشف آلية والأوراق المطلوبة للحصول على نفقات الجنازة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتى؛ ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.وأشارت إلى أنه يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.وأكدت هيئة التأمين عبر موقعها الإلكتروني، عن عدة خطوات للحصول على الخدمة وهى:-- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به.أما عن ​المستندات اللازمة لأداء الخدمة:- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.