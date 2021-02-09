رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:08 م
دانيال كريتينبرينك
دانيال كريتينبرينك
وكالات
طباعة
في تحول مفاجئ لمجريات العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، أصدر السفير الأمريكي في هانوي مقطع فيديو غنائي بمناسبة العام القمري الجديد.

ويغني السفير الأمريكي دانيال كريتينبرينك في مقطع الفيديو يظهر إلى جانبه مغني الراب الفيتنامي الشهير ووي،"وقت التقديمات قد حان. أهلا أسمي دان، أنا من نيبراسكا، ولست صبيا يحب المدينة الكبيرة، ثم منذ ثلاثة أعوام، انتقلت إلى هانوي".

وتباينت ردود الأفعال على مقطع الفيديو بين وصفه "باللطيف" إلى "أنه يمثل إهانة للثقافة الفيتنامية"، ومع ذلك، بدا أنه حظى بقبول متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة.

ويقدم كريتنبرينك، الذي تولى منصبه عام 2017، في مقطع الفيديو تهانيه للأسر في فيتنام، حيث يستعدون للاحتفال بالعام القمري الجديد.

ويعد العام القمري الجديد، الذي يبدأ الجمعة المقبل، أهم مهرجان في العام، حيث تجتمع الأسر للصيام والشرب ومشاركة ( أموال الحظ) مع الأطفال.

ويتحدث كرينتنبرينك في الأغنية عن تقاليد العام الجديد الفيتنامية مثل تنظيف المنزل، ولكنه ينهى الأغنية بالإشارة إلى العلاقات الدبلوماسية يبن الدولتين ويقول" الولايات المتحدة وفيتنام، من الآن إلى الأبد نحن شركاء نزدهر سويا".

وقال لي هونج، المحلل بمعهد السياسات الاستراتيجية الاسترالية إن حقيقة أن كريتنبرينك شعر بالراحة الكافية لخرق الأسلوب " البروتوكولي" التقليدي والمناقشات الدبلوماسية بشأن التجارة أو السياسة،
يظهر الكثير بشأن العلاقة بين الدولتين، التي تم استئنافها عام 1995، بعد عشرين عاما من انتهاء الحرب الفيتنامية.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي