رئيس الوفد: نعمل لحل المشكلات المالية وهناك أموال مشبوهة لتشويه الحزب

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يسعى لحل المشكلات المالية التي تواجهها جريدة الوفد منذ توليه رئاسة الحزب.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.وأشار رئيس الحزب إلى أن المشاكل المالية تسقط نظما ومؤسسات، ولكنه أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي مشكلة مالية، ولفت إلى أنه تسلم الحزب في 30 مارس 2018، ولم يكن في خزينة الحزب سوى 8 آلاف جنيه وعليه 48 مليون جنيه ديونا، مؤكدا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام في يناير 2021، وأنه يتعاون مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات.ونوه "أبوشقة" بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".