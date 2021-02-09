رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوفد: نعمل لحل المشكلات المالية وهناك أموال مشبوهة لتشويه الحزب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:24 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين
إسلام نصير
طباعة
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يسعى لحل المشكلات المالية التي تواجهها جريدة الوفد منذ توليه رئاسة الحزب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وأشار رئيس الحزب إلى أن المشاكل المالية تسقط نظما ومؤسسات، ولكنه أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي مشكلة مالية، ولفت إلى أنه تسلم الحزب في 30 مارس 2018، ولم يكن في خزينة الحزب سوى 8 آلاف جنيه وعليه 48 مليون جنيه ديونا، مؤكدا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام في يناير 2021، وأنه يتعاون مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات.

ونوه "أبوشقة" بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي