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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: المتآمرون على الوفد أرادوا إحراج الدولة بالانسحاب من الانتخابات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:18 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، أن المؤامرة التي تستهدف إسقاط حزب الوفد، استخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي لبث ونشر الشائعات والفتن بين جدران بيت الأمة.

وأضاف رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي عاجل داخل مقر الحزب، أن من قام باستخدام الكتائب الإلكترونية راهنوا علي نفاذ صبره وأن يترك الحزب لينهار في هذه الفترة الحرجة.

وأوضح "أبوشقة" أن أصحاب هذه المؤامرة حاولوا إحراج الدولة بانسحاب حزب الوفد من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مما يدل علي من يقف خلف هذه المؤامرة، لافتًا إلى أنه تحمل خلال هذه الفترة كل هذه الإهانات للحفاظ علي مصلحة الوطن وحزب الوفد، مشيرًا إلى أن هناك العديد داخل الحزب من سعوا وراء مصالحهم الشخصية، منوهًا إلي أن لائحة الحزب لا يوجد فيها نص يجبر موافقة الهيئة العليا على خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه.

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