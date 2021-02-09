قاتل شقيقه بالسلام في التحقيقات:«مقصدتش اقتله»

تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في اتهام عاطل بقتل شقيقة بالسلام بسبب خلافات، وقال المتهم انه لم يكن يقصد قتل شقيقه ولكن الأخير حاول الدفاع عن والده، أثناء المشاجرة وأصيب بدون قصد فسقط ميتا.كانت النيابة امرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين إن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده، طعنه شقيقه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته في الحال، وفر المتهم هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق