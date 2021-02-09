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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بالقرب من طائرات F35.. سيارة مدنية تقتحم قاعدة "نيفاتيم" العسكرية فى إسرائيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:22 م
سيارة مدنية
سيارة مدنية
سارة شريف
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تواصل قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة منذ ساعات البحث عن شخص من أحد التجمعات البدوية في النقب، بشبهة اقتحام قاعدة نيفاتيم العسكرية الجوية بسيارة مدنية مسروقة كما يبدو.

وتبين أن هذا الشخص ترك فيما بعد هذه السيارة، وهرب مشيا على الاقدام ثم تسلق السياج المحيط بالقاعدة الذي يبلغ طوله خمسة أمتار ولاذ بالفرار من القاعدة.

وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المنشآت الاستراتيجية الموجودة في القاعدة والعاملين فيها لم يكونوا عرضة للخطر متعهدا بأن يتم التحقيق في الحادث لمعرفة حقيقة ما حدث.

يشار إلى أن طائرات مقاتلة حديثة من طراز F35 تتواجد على أرض هذه القاعدة، وهو ما يرفع الاحتمالات بأن ثمة عملية ربما كانت خلف الاقتحام.

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