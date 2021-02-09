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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:54 ص
عروض المسرح الكنسي
عروض المسرح الكنسي
جمال عاشور
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يستعد المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتصوير وتوثيق عروض المسرح الكنسي إلى جانب مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الأنبا موسى في نشاط مجلة المسرح، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بضرورة توثيق وحفظ التراث المسرحي المصري.

قالت عبدالدايم: إن البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لرعاية مختلف ألوان الإبداع الهادف إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء الوطن.

وأشارت إلى أن المسرح الكنسي تأثر بحركة تطور أبو الفنون في مصر، وتحول من التركيز على الوعظ إلى تقديم عروض تساهم في التوعية بالقضايا المعاصرة واستثمار طاقات الشباب، مؤكدة توحد شعب مصر في نسيج وطني متناغم يعمل بإخلاص لتحقيق التنمية المنشودة.

من جانبه قال رئيس المركز القومي للمسرح إن المسرح الكنسي نشاط إبداعي خدمي ویتمیز باستمرارية الفرق وتماسكها، وأشار إلى أن عروضه تبرز الكثير من المواهب، مؤكدًا أن مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة في نشاط مجلة المسرح يتيح الفرصة للواعدين للتعبير عن أنفسهم ويثرى أبوابها برؤى فنية جديدة.

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