مسلحون مجهولون يقتلون 4 موظفين حكوميين في كابول

قام مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء، بقتل أربعة موظفين حكوميين في غرب كابول، رميا بالرصاص، بحسب ما أعلنه مسئولون.وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن الضحايا كانوا يعملون في وزارة الاستصلاح والتنمية الريفية.وأوضح متحدث باسم الوزارة إنهم كانوا في طريقهم إلى إقليم "مايدان وارداك" المضطرب في وسط أفغانستان عندما أوقفهم المسلحون وقتلوهم.وقال فارامارز إن فريقا أمنيا مشتركا بدأ التحقيق في الواقعة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.ويشار إلى أن عمليات القتل المستهدف والتفجيرات بواسطة القنابل المغناطيسية، زادت في كابول خلال الأشهر الأخيرة، حيث عادة ما تستهدف مسئولين حكوميين ونشطاء وصحفيين، بحسب ما ورد في تقرير ربع سنوي صادر عن المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان.وفي حادث آخر وقع صباح اليوم الثلاثاء، أعلن مسؤولون أمنيون إصابة شخص واحد على الأقل إثر انفجار قنبلة مغناطيسية.ولا تقوم أي جهة بالاعلان عن مسئوليتها عن أغلب الهجمات التي تقع في العاصمة الأفغانية.ويشار إلى أن عناصر طالبان وتنظيم داعش ينشطون في البلاد.