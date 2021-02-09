انفجار عبوة ناسفة استهدفت أحد الجسور ببغداد
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:22 ص
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أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك شمال شرق العاصمة بغداد.
وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك، موضحا أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك، موضحا أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.