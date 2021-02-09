انفجار عبوة ناسفة استهدفت أحد الجسور ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك شمال شرق العاصمة بغداد.وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك، موضحا أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.