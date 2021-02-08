«النواب الليبي» يدعو لجلسة تشاورية لمنح الثقة للحكومة الجديدة

دعا مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم، لعقد جلسة تشاورية وذلك بعد إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي، واختيار رئيس وزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد.وأوضح البرلمان في بيان مساء اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أن الجلسة التشاورية ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.وكان مجلس النواب أكد ترحيبه باختيار السلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة من أجل إدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.