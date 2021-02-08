رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى راعي بني مزار: قدم عطاءً عظيمًا من الخدمة بإخلاص ومحبة

تودع رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألم القس عزت عفيفي، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني مزار، الذي توفي اليوم الإثنين.وينعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، الراحل القس عزت عفيفي، الذي قدم عطاءً عظيمًا من الخدمة بإخلاص ومحبة في كلمة الله.ونصلي أن يمنح الله التعزية لأسرته ولكل أحبائه ولشعب الكنيسة.