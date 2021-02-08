ضبط صاحب محل كاميرات بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (صاحب شركة لكاميرات المراقبة "له معلومات جنائية"- بمنطقة النزهة) لقيامه بالترويج لبيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة وغير المصرح ببيعها أو تداولها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعثر بمقر شركته على (أجهزة تجميع شبكة المحمول وتقويتها– أجهزة هوائى داخلى وخارجى لتقوية إشارة الشبكات– جهاز لبث شبكات الإنترنت– جهاز تتبع)، واعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة سير التحقيقات.