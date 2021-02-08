رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شاب عشريني: «مبادرة سكن كريم هتفيد الأرامل وكبار السن»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:00 م
مبادرة سكن كريم
مبادرة سكن كريم
نور أيمن - مصطفى دياب - أحمد عوض - كمال عبد الرحمن
طباعة
قال علي إبراهيم، شاب عشريني من سكان البحيرة، إنه يعول أسرته ويعمل جاهدًا منذ الصباح الباكر حتى المساء، لكن دخله لا يكفي سوى العيش، وبمجرد معرفته بمبادرة حياة كريمة "سكن كريم" بترميم المنازل بدأ في التعرف على كيفية التقديم عليه.

أضاف علي أن صديقًا له هو مَن قدم باسمه في المبادرة عبر الموقع المخصص، موضحًا أن والديه كبار السن يحلمون بترميم منزلهم الذي تدهور لقدمه، مؤكدًا أن المبادرة ستساعد الكثير من غير القادرين في حل أزمة منازلهم، خاصة الذين يستحقون ذلك من غير العاملين بوظائف ثابتة.

أسامة أدهم:"نفسي بيتنا يترمم علشان بقينا خايفين"
"نفسي بيتنا يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة ويتم ترميمه لأنه مهدد يقع علينا في أي وقت"، بهذه الكلمات وصف أسامة أدهم، 26 عامًا، ملامح بيته المُشيّد بالطوب اللبن والمهدد بالسقوط في أي لحظة.

وقال إنَّه يسكن داخل بيت آيل للسقوط وتعاني فيه الأسرة من حياة مأساوية حيثُ يعيشون في غرفة ونصف الغرفة تحت الأرض في بيت شُيّد منذُ 40 عامًا، ولا يمتلك المال لإعادة ترميمه من جديد، موضحًا أنه يقيم في بيت بأحد نجوع مركز الحامول بكفر الشيخ هو وأسرته المكونة من أم وثلاة أشقاء، وتعيش العائلة في ظرف صعب جدًّا، دون وجود ما يكفي من المعيشة التي يحتاجها كُل فرد في هذا البلد.

ويطالب الشاب الصغير بإعادة بناء وترميم بيته ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنَّه يعيش حالة الفقر منذُ سنوات، ولا يمتلك لتأهيل بيته مرة ثانية بحكم معيشتهم الصعبة وصغر سنه.

يُضيف أنَّه قدّم قبل ذلك ولكن لم يتم اختياره ضمن مبادرة حياة كريمة، مُطالبًا النظر إلى حالته ومساعدته، خاصةً أنَّ والدته مريضة وهو أكبر أخواته ويسعى لتوفير لقمة العيش لأسرته، مؤكدًا اضطراره إلى بناء حائط يزيد من ضيق الشقة كي يستند عليه السقف، خشية انهيار منزل يأوي ثلاثة أفراد، غادرته إحداها هربًا من اتساع شقوق الحوائط التي تنبئ بقرب انهياره.

موضوعات متعلقة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

مفاجأة.. رمضان صبحى يرفض مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد

الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة