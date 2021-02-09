رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«جبر الخواطر».. متقدمون بـ«سكن كريم»: الرئيس يُعيد لنا الفرحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:06 ص
سكن كريم
سكن كريم
نور أيمن- كمال عبد الرحمن- مصطفى دياب- أحمد عوض
طباعة
«سكن كريم».. شعار رفعته الدولة المصرية خلال الأيام القلائل الماضية، من آجل ترميم المنازل في عدد من القرى بمختلف المحافظات، بهدف الارتقاء بالمستوى المعماري البنائي في الريف المصري.

ووضعت بعض المعايير الخاصة بالمنازل التي تدخل في إطار الحملة وهي، أن يكون منزلا من دور واحد مبنى من بلوك أو طين، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمى للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، عدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الانهيار، ألا يكون الهدم حدث بفعل فاعل، أن يكون المسكن الوحيد للأسرة وألا يكون هناك منزل آخر للأسرة، أن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية.

وحاورت «الدستور» عددًا من المتقدمين الجدد في حملة سكن كريم والذي يعد أحد أهم محاور حملة حياة كريمة بشأن تطوير الريف.

«شعبان»: الرئيس حول حلمنا لحقيقة

قال شعبان سلامة، إن مبادرة «سكن كري»" التي أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة تطوير المنازل الآيلة للسقوط للأسر الأكثر احتياجًا، بسمة أمل جديدة للحياة، مشيرًا إلى أعاد الأمل والحياة للأسر الأولى بالرعاية المهمشين الذين سقطوا من حساب المسؤولين طوال سنوات عديدة ماضية.

وأوضح «شعبان، أن مبادرة الرئيس تطمح لتوفير حياة كريمة وتحقيق الاستقرار والرقي للإنسان المصرى، رغم تهميشه وتجاهل مطالبه، وتقديم المساعدة على مدار سنوات إلا أن مبادرات الرئيس بتوفير سكن كريم وملائم للأسر، يعد رسالة طأئنينة من الرئيس للشعب والفقراء.

أضاف أن الرئبس جعل الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياته، ولم يسقط من ذاكرته كما حدث مع من سبقوه، لافتًا إلى أن المواطنين كانوا يستيقظوا على الأمطار التي تجتاح منزلهم في الشتاء، وكذلك تساقط أجزاء منه، الا أنه بفضل الرئيس حلمهم بتوفير مسكن ملائم سيصبح حقيقة.

«سعد»: مبادرة الرئيس إعادة الفرحة لعائلتي

قال سعد محمد، إنه وزوجته وأولاد الـ3 كانوا تحت تهديد مستمر، خوفًا من سقوط منزلهم عليهم في أي وقت، خاصة أن مشقق من جميع الجهات، وعلى وشك الانهيار، إلا أن مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن كريم» جاءت لترسم الفرحة على وجوه عائلته من جديد.

وتابع: «لم يتخيل أن يأتي يوم وينام في منزل دون خوف من سقوطه عليه هو أولاده، فكان كل أمنيته في الحياة توفير مسكن ملائم له ولأولاده، لا يخافون أن يناموا بداخله ويخروجوا جثث هامدة».

وأضاف، أن الرئيس حقق لهم مطلبه الوحيد باطلاق المبادرة، وهذا يدل على دراسة القيادة السياسية والحكومة لاحتياجات المواطنين بدقة في المبادرات، موضحًا أنه يثق في قدرة الحكومة في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين الفقراء في مصر، وأن تنفيذ المسؤولين للإجراءات ومساعدتهم في انهاء الأوراق المطلوبة لمساعدة الأسرة الأولى بالرعاية.

موضوعات متعلقة

أول صورة من حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

زيادة جديدة في أسعار السجائر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

انهيار ثلجي يقتل متسلق جبال إيطاليًا شهيرًا

«الصحة العالمية» تحذر من الإفراط بالتشاؤم بشأن لقاح أسترازينيكا

أوبرا باريس تعدل شروط ضمّ الفنانين

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان