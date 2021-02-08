تحسن الحالة الصحية للفنان علي حميدة

أكد مصدر مقرّب من الفنان علي حميدة تحسّنًا نوعيًا في حالته الصحية بعد دخوله في وعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن حميدة أصبح يتحدث الآن بشكل شبه طبيعي، نافيًا أن يكون قد أصيب بإغماءة موخرًا، لافتًا إلى أن المطرب الكبير كان يعاني من مشاكل في التنفس بسبب حالة الزحام عليه من قبل محبيه داخل منزله بمرسى مطروح، مشددًا على أن هناك عددًا من الأطباء يأتون إليه لمعرفة تفاصيل حالته الصحية ومتابعتها بشكل يومي، خاصة بعدما عانى مؤخرًا من بعض الإجهاد، مطالبًا محبيه ومتابعيه بالدعاء له ليعود إلى كامل صحته.