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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات المحامين الفرعية.. محمد فهمي أبو كروره نقيبًا لأسوان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:13 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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علنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة أسوان الفرعية.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 2521 عضوًا، وبلغ عدد الحاضرين 1880 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد محمود فهمي أحمد أبو كروره نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 598 صوتا، وعلي يوسف محمد حامد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 463 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:
1- محمد أحمد عرابي محمد 1033 صوتا.
2- حسين محمد صالح حسين 974 صوتا.
3- حمدي محمد محمد محمود 917 صوتا.
4- عز الدين ياسين أحمد ياسين 908 أصوات.
5- مجاهد قرباوي علي حسين 885 صوتا.
6- مصطفى محمود محمد فراج 867 صوتا.
7- نبيل يوسف أحمد حسين 428 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 1130 عضوا.

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