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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قاسم»: «حماس» لديها البدائل والخيارات لإنجاح حوار القاهرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:37 م
حازم قاسم
حازم قاسم
مروة عنبر
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أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحوار الوطني في القاهرة هو أحد مطالب حماس والفصائل الفلسطينية من السلطة، بعد إصدار مراسيم الانتخابات للتفاهم حول العملية الانتخابية حتى تكون عملية ديمقراطية حقيقية ونزيهة تعبر عن الشارع الفلسطيني.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن حركة حماس اتخذت جملة من الخطوات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وذهبت إلى الحوار ولديها مجموعة واسعة من البدائل والخيارات والخطوات من أجل إنجاح هذا الحوار لإتمام مسار الانتخابات والوصول به إلى تحقيق الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وفقا لـ«صوت الأقصى».

وأشار إلى أنه «لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية دون توفير الحريات اللازمة، حرية الانتخاب والترشح، حرية الدعاية الإنتخابية، حرية التعبير عن الرأي».

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