برعاية السيسي.. انطلاق جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

بدأت، اليوم الإثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، والتي تشمل مشاركة جميع الفصائل.يشارك في جلسات الحوار الوطني 14 فصيلا فلسطينيا، هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، حيث تتناول المباحثات مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.وتسعى جلسات الحوار في القاهرة لتذليل آخر العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى في فلسطين، منذ 15 عاما، حيث تسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في شلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.ومن المقرر أن يستمر الحوار الوطني ثلاثة أيام، يبحث من خلاله الأطراف الفلسطينية التحضيرات للانتخابات، وتوحيد المواقف بشأنها، وإيجاد حل للعوائق التي من المحتمل أن تواجه العملية الانتخابية، كما ستعقد الفصائل المشاركة في الحوار الوطني لقاءات ثنائية؛ لبحث قضايا تتعلق بشكل المشاركة في الانتخابات وضمان نجاحها.جدير بالذكر، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن، الشهر الماضي، عن انتخابات تشريعية يوم 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، ليتم استكمال تشكيل المجلس الوطني يوم 31 أغسطس من هذا العام.