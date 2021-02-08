«هنية»: حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية هو تتويج لمسار فاعل منذ شهور

قال رئيس المكتب السياسى لحرك حماس، إسماعيل هنية: إن «حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عملنا فيه مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل، وتخلله اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات إسطنبول، غير أن المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية، من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج».وأكد «هنية»، في بيان، أن حركة حماس منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي، وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة الشعب، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.ولفت إلى أن وفد الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ويضم قيادات مركزية، هو وفد متسلح بقرار وإرادة واضحة من أجل العمل على التوصل لاتفاق وطني وازن نتمكن من خلاله تدشين مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في مسيرة الشعب الفلسطينى على طريق إنجاز مشروع التحرير والعودة.وتابع: «إننا ندرك أننا نجتاز مرحلة هي الأخطر على قضيتنا وثوابتنا، خاصة في القدس والأرض وحق العودة، ولذلك فعلينا مسؤولية مشتركة وواجبات لا مفر منها».ودعا هنية قيادات الفصائل المشاركين في الحوار، إلى تحمل المسؤولية التاريخية، واتخاذ كل ما يلزم لعبور هذه المرحلة، والتفرغ للقضايا الوطنية، وتصميم مشهدا حضاريا عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني تعكس عظمة الشعب الفلسطينى ومقاومته الباسلة، وتضحياته الجسام.واستدرك «هنية»: «إننا نؤكد في حركة حماس أننا مستعدون في غزة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات القادمة، وهذا ما نتطلع إليه أيضا في الضفة من قبل الإخوة في السلطة، وكذلك تأمين الانتخابات في القدس».