رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة دبي في مستهل التعاملات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:51 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
طباعة
ارتفعت مؤشرات بورصة دبي لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثاني معاملات الأسبوع، بدعم من صعود أسهم قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات المالية.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.16% رابحًا 4.38 نقطة ليصل إلى مستوى 2671.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.8 مليون سهم محققة ما قيمته 27.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 494 صفقة لعدد 28 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.66%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 1.6مليون ورقة بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة داماك العقارية دبي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم السبت الموافق 13 فبراير الجاري، لمناقشة وإقرار النتائج المالية الأولية لعام 2020.

كما أعلنت شركة عمان للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، لمناقشة بيانات السنة المالية، مراجعة عامة لأعمال الشركة.

في السياق ذاته أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وعلى القرارات الصادرة بالتمرير، النظر والمصادقة على النتائج المالية الأولية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، والنظر والتصديق على موازنة الشركة لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة دبي للاستثمار، عزمها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، وأن نسبة التوزيع سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

«أستيريكس» الترفيهية القريبة من باريس تغلق حوض الدلافين

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر